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14 сентября, 22:46

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AFP: развитие ИИ обсудят на заседании Совбеза ООН

Развитие ИИ обсудят на заседании Совбеза ООН – СМИ

Фото: depositphotos/gary718

Совет безопасности ООН на следующей неделе проведет заседание, посвященное развитию искусственного интеллекта (ИИ) и связанным с ним рискам. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на французский дипломатический источник.

Собеседник агентства также добавил, что тема ИИ станет одним из приоритетных вопросов на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Франция, которая с сентября будет председательствовать в Совбезе, рассчитывает в период своих полномочий привлечь внимание к "экзистенциальной угрозе, которую может нести ИИ для человечества". Однако, как отмечает AFP, эта инициатива рискует столкнуться с категорическим неприятием со стороны президента США Дональда Трампа.

Ранее бывший исследователь компаний Anthropic и OpenAI Джейкоб Коксон заявил, что разработка продвинутого ИИ напоминает призыв инопланетной цивилизации. Свое увольнение из OpenAI он объяснил тем, что не хочет принимать участия в гонке по созданию систем ИИ, которые могут в будущем уничтожить людей.

Директор OpenAI Сэм Альтман, в свою очередь, отметил, что при развитии ИИ человечество может утратить над ним контроль и столкнуться с чрезмерной концентрацией власти в руках отдельных людей, компаний или государств.

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