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14 сентября, 22:17

Технологии

Россияне сообщили о сбоях в работе DeepSeek

Фото: 123RF.com/valera11111

Российские пользователи пожаловались на сбои в работе нейросети DeepSeek. Об этом свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

Проблемы в работе сервиса начались в 21:31 по московскому времени. При этом за сутки количество жалоб достигло 3,1 тысячи, за последний час поступило 2,6 тысячи обращений.

Пользователи отмечают проблемы с работой сервера, а также жалуются на долгое ожидание ответов нейросети в чате.

Больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Самарской и Московской областей.

Ранее пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе нейросетей. В частности, российские пользователи сообщали о проблемах с ChatGPT, Claude, Grok, Gemini и другими ИИ-сервисами. Люди не могли отправить сообщение в чат и получить ответ от нейросети.

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