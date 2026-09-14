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14 сентября, 20:48

Политика

Зеленский заявил о готовности Украины к "энергетическому перемирию" с РФ

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности прекратить удары по российской энергетике, если Россия воздержится от атак на украинские энергообъекты. Об этом он написал в соцсети X.

"Если наши партнеры готовы гарантировать, что Россия действительно воздержится от нанесения ударов по нашей системе электроснабжения, другим энергетическим объектам, критически важной инфраструктуре и маршрутам поставок продовольствия, то, конечно, мы готовы обеспечить соответствующее прекращение наших ударов", – заявил Зеленский.

Он добавил, что меры по деэскалации в отношении критически важной инфраструктуры могли бы стать первым шагом к миру. При этом украинский президент подчеркнул, что ожидает от партнеров "конкретики", и выразил сомнение в том, что Россия согласится на такое перемирие.

Ранее американский лидер Дональд Трамп потребовал от Зеленского остановить атаки на выпускающие дизельное топливо заводы в России, так как из-за этого в США был зафиксирован дефицит дизеля. 14 сентября он заявил о согласии Украины не наносить удары по российской энергетике. Трамп добавил, что Россия "согласилась сделать то же самое".

При этом в Кремле уже указывали, что Москва приветствует любой призыв остановить удары по мирной экономической инфраструктуре. Кроме того, Россия надеется на проведение трехсторонней встречи по Украине в обозримой перспективе.

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Сюжеты: Спецоперация на Украине , Переговоры по Украине
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