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14 сентября, 23:42

Политика

Хуситы заявили о захвате 800 пленных в ходе боев на востоке Йемена

Фото: ТАСС/EPA/YAHYA ARHAB

Сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) взяли в плен порядка 800 человек в ходе боестолкновений с правительственными силами на юго‑востоке Йемена. Об этом сообщил глава учрежденного хуситами комитета по делам военнопленных Абдель Кадер Мортада в интервью телеканалу Al Mayadeen.

По его словам, пленные были захвачены отрядами "Ансар Аллах" в ходе военной операции на западном побережье Красного моря. Мортада подчеркнул, что председатель высшего политического совета "Ансар Аллах" Махди аль‑Машат объявил всеобщую амнистию для тех, кто был вовлечен в боевые действия против хуситов.

Амнистия распространяется на лиц, которые, по формулировке представителя движения, "были введены в заблуждение". Условием освобождения является сдача оружия и возвращение в свои дома.

Комментируя региональные усилия по урегулированию йеменского конфликта, Мортада заявил, что движение "Ансар Аллах" приветствует любые инициативы арабских стран, направленные на прекращение агрессии и снятие блокады с Йемена.

Ранее хуситы нанесли удары баллистическими ракетами и беспилотниками по позициям саудовских сил в районе города Моха и провинции Мариб в Йемене. Удары наносились по складам оружия и штабам саудовских сил.

По утверждению членов организации, в результате атаки есть десятки убитых и раненых, в том числе саудовцы.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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