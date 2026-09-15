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Культура

Умер один из основателей ВИА "Поющие гитары" Евгений Броневицкий

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

На 82‑м году жизни умер советский и российский музыкант Евгений Броневицкий – бас‑гитарист, вокалист и один из основателей ВИА "Поющие гитары". Об этом ТАСС рассказала заслуженная артистка РФ Илона Броневицкая.

Броневицкий родился в 1945 году в Ленинграде. На его выбор профессии повлиял старший брат – руководитель ансамбля "Дружба" Александр Броневицкий.

В 1966 году Броневицкий вошел в состав одной из первых советских рок-групп "Поющие гитары", участие в которой принесло ему известность. После распада классического состава коллектива в 1975 году он 10 лет играл в "Дружбе", затем до 1998 года выступал в коллективе Эдиты Пьехи.

В 1997 году Броневицкий вернулся в воссоединенные "Поющие гитары". Таким образом он стал старейшим участником ансамбля.

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