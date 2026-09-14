Десять человек эвакуировали из горящей пятиэтажки в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В подмосковной Лобне спасатели ликвидировали пожар в пятиэтажном жилом доме. Непосредственно из огня вывели 10 человек, в том числе 7 детей, сообщила пресс‑служба ГУ МЧС по Московской области.

Кроме того, из здания эвакуировали еще 12 человек, включая 2 детей. В ведомстве отметили, что сигнал о задымлении на втором этаже дома на улице 40 лет Октября поступил 14 сентября в 19:54.

К моменту прибытия первых подразделений из окон квартиры шел дым, также было зафиксировано сильное задымление в подъезде.

Площадь пожара составила 16 метров квадратных. Огонь тушили 12 сотрудников МЧС и 3 единицы техники.

Ранее два человека погибли при пожаре в частном жилом доме в поселке Октябрьском городского округа Ступино. Тела погибших – мужчины 1960 года рождения и женщины 1970 года рождения – обнаружили во время тушения пожара 13 сентября. Причина возгорания – короткое замыкание электрического бойлера.