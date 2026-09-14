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14 сентября, 22:27

Политика

Танкер подорвался на минах при попытке пройти по Ормузскому проливу

Фото: 123RF.com/olgavaleeva

Супертанкер El Gaia подорвался на морских минах при попытке пройти через запретную зону на юге Ормузского пролива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

В заявлении КСИР отмечается, что судно планировало пересечь пролив, однако после столкновения с минами произошел взрыв. Попытки потушить танкер не принесли результатов.

Ранее в Ормузском проливе подверглось атаке гражданское судно. Это произошло в районе острова Хенгам и побережья Шиб-Дераз острова Кешм. Глава округа Кешм Амир Теймури заявил, что в результате удара по меньшей мере один человек погиб и трое были ранены.

До этого СМИ сообщили, что Исламская Республика через посредников передала США семь условий, от выполнения которых зависит открытие Ормузского пролива.

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