UKMTO: судно загорелось после обстрела в Ормузском проливе у берегов Омана

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На борту атакованного в Ормузском проливе гражданского судна возник пожар. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

В координационном центре рассказали, что в настоящее время члены экипажа покидают судно. Местные власти находятся на месте и помогают эвакуировать людей. Другие подробности, включая координаты инцидента, название судна и порт приписки, не раскрываются.

По меньшей мере один человек погиб и трое ранены в результате удара по иранскому судну, сообщил глава округа Кешм Амир Теймури, чьи слова передает иранская гостелерадиокомпания. Он рассказал, что судно подверглось удару утром 13 сентября в районе острова Хенгам и побережья Шиб-Дераз острова Кешм.

Ранее СМИ сообщили, что Исламская Республика через посредников передала США семь условий, от выполнения которых зависит открытие Ормузского пролива. Между тем, журналисты выяснили, что Иран и Оман достигли финального соглашения по судоходному маршруту в проливе.

По этому соглашению вход в Персидский залив через Ормузский пролив полностью находится в территориальных водах Ирана, часть выходного маршрута также охватывает территориальные воды Исламской Республики.

