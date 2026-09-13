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13 сентября, 10:52

Политика

В России планируют обучать наставников в сфере цифровой гигиены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Правительство РФ планирует подготовить наставников в сфере цифровой безопасности. Это следует из документа, утвержденного российским кабмином, передает ТАСС.

Наставниками смогут стать учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, банков, операторов связи, учреждений культуры, полиции, а также волонтеры и представители предприятий. Они будут передавать гражданам знания о правилах безопасного поведения в интернете.

Отдельное направление – подготовка наставников для пенсионеров. К этой работе планируется привлекать, в частности, студентов технических специальностей, которые могли бы помогать пожилым людям осваивать цифровые навыки и правила безопасности.

Кроме того, власти намерены систематически мониторить уровень цифровой грамотности населения и на основе этих данных оценивать эффективность цифрового просвещения.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что у детей необходимо формировать цифровую гигиену. Поводом стала активность украинских кол-центров, которые, по ее словам, пытаются вовлекать школьников в деструктивную деятельность.

Омбудсмен также отметила, что если раньше звонки были направлены на выманивание денег, то теперь кол-центры начинают давить на несовершеннолетних.

Ученые рекомендовали проводить в соцсетях не больше 40 минут в день

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