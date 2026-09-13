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13 сентября, 10:46

Туризм

В АТОР не исключили отсрочку введения виз в Черногорию

Фото: depositphotos/ollirg06

Черногория может отложить введение визового режима для россиян, если оценит экономический ущерб от сокращения турпотока из РФ как значительный. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Наши туристы, несмотря ни на что, по-прежнему после пересечения границы становятся самыми щедрыми туристами на свете", – отметила Ломидзе.

По ее словам, ажиотажного спроса на туры в Черногорию со стороны россиян сейчас не наблюдается.

"Всплеска особого нет. Все почему-то рассчитывают, что, возможно, будет принято решение о сезонной отмене виз, по крайней мере, до момента вступления в Евросоюз", – добавила исполнительный директор АТОР.

Ранее стало известно, что Черногория с 1 ноября введет визовый режим для граждан России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Данная мера принята для полной синхронизации визовой политики страны с политикой ЕС.

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