Подросток погиб в результате ДТП в Новосибирской области

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Один подросток погиб в результате ДТП в Куйбышевском районе Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в районе села Кондусла. 15-летний подросток за рулем автомобиля УАЗ-31512 не справился с управлением и съехал на обочину, после чего произошло опрокидывание машины на крышу. Помимо водителя, в автомобиле находились еще трое несовершеннолетних – один из них погиб.

Следователи организовали доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее экскурсионный автобус, перевозивший подростков, попал в ДТП в поселке Серово Курортного района Санкт-Петербурга. Автобус марки "Ютонг" съехал на обочину и опрокинулся на бок. Серьезных травм в результате аварии никто не получил.

В Амурской области два автомобиля столкнулись на трассе в Тамбовском округе. В результате случившегося погибли шесть человек. Авария произошла на 41-м километре трассы Благовещенск – Гомелевка.