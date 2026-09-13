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13 сентября, 11:30

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после атак украинских беспилотников на Нижнекамск

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских беспилотников на Нижнекамск. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, ее слова передает пресс-служба СК РФ.

На местах происшествий работают следователи и криминалисты, по обнаруженным фрагментам дронов и иным вещественным доказательствам планируют провести судебные экспертизы.

В свою очередь, мэр города Радмир Беляев рассказал, что жители одного из поврежденных домов размещены в пункте временного размещения в ближайшей школе. Для них организовано питание. Специалисты фиксируют все обращения горожан.

"В доме пока находиться нельзя. Специалисты сейчас проводят обследование здания, проверяют состояние несущих и ограждающих конструкций, чтобы оценить характер и степень повреждений", – написал Беляев в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что многие жильцы в первые минуты сирены спустились в укрытие, благодаря чему удалось избежать большого количества пострадавших. В результате атаки на жилой дом в Нижнекамске ранения получили 4 человека, им оказывается необходимая помощь.

Атака на промышленные и гражданские объекты Нижнекамска была совершена утром 13 сентября. В результате удара погибли два человека. Они находились в машине, когда один из беспилотников попал в дерево и повредил стоявший рядом автомобиль.

Также пострадали 12 человек, из них трое находятся в больнице. Остальные граждане получают помощь амбулаторно. Детей среди тех, кто получил ранения, нет, уточнили в пресс-службе Нижнекамского муниципального района.

Кроме того, на одном из предприятий возникло возгорание, его ликвидируют. Производственный процесс не остановлен. Прокуратура Татарстана открыла горячую линию для обращений граждан.

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