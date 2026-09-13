Моди назвал успешным саммит БРИКС

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди на закрытии заседания лидеров стран БРИКС и государств-партнеров в формате "аутрич" заявил, что саммит прошел успешно, а само объединение является экосистемой, создающей решения для существующих проблем.

Моди поблагодарил участников за ценный вклад, соображения и предложения, которые помогли обогатить и углубить сотрудничество. По его словам, теперь необходимо трансформировать результаты в конкретные шаги, которые смогут изменить жизнь людей к лучшему.

"За последние два дня в рамках состоявшихся дискуссий мы убедились, что БРИКС – не просто объединение, а целая экосистема, которая создает решения для существующих проблем", – указал индийский премьер, пожелав успеха следующему председателю – Китаю.

Моди также отметил, что страны Глобального Юга все больше доверяют БРИКС, поскольку их голоса услышаны, к их опыту относятся с уважением, а решения разрабатываются не для них, а совместно с ними.

Премьер-министр призвал не ограничивать сотрудничество в рамках БРИКС взаимодействием на правительственном уровне.

"Мы хотим, чтобы наши предприниматели, фермеры, исследователи, женщины, молодежь и рядовые граждане также становились его активными участниками", – сказал он.

Среди реализуемых инициатив Моди назвал BRICS Connect, которая содействует развитию профессиональных навыков, повышению занятости и расширению участия женщин в экономической деятельности. Также запущен портал сотрудничества БРИКС для малых и средних предприятий, обеспечивающий доступ к знаниям, финансовым ресурсам и новым рынкам сбыта, и создан Центр городской мобильности БРИКС для обмена опытом между городами.

Кроме того, страны БРИКС договорились о создании интегрированной системы для реагирования на вспышки инфекционных заболеваний и предупреждения о них.

Саммит БРИКС прошел в Нью-Дели 12–13 сентября. Заседание в формате БРИКС+ завершилорабочую программу форума.

По итогу страны – участницы БРИКС приняли Делийскую декларацию на 18-м саммите объединения. В ней зафиксированы согласованные позиции государств по геополитической ситуации, угрозам безопасности, направлениям сотрудничества и ряду региональных конфликтов.

