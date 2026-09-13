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13 сентября, 17:19

Происшествия

Самолет рейса Москва – Анталья совершил незапланированную посадку в Минводах

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс DP-859 из Москвы в Анталью, совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Минеральные Воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы перевозчика и Южной транспортной прокуратуры.

Причиной стало повышение температуры в салоне и необходимость дополнительной проверки системы кондиционирования. Решение о посадке на запасном аэродроме экипаж принял в рамках стандартных процедур, отметили в авиакомпании.

Посадка прошла в штатном режиме. Пассажиров высадили в терминал аэропорта, предоставили воду, в ближайшее время им предложат питание. Технические специалисты проводят проверку воздушного судна.

В "Победе" сообщили, что клиентов отправят в Анталью другим самолетом, ориентировочное время вылета – 18:15 по московскому времени. В аэропорту подтвердили, что вылет запланирован на это время.

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров. Прокуратура проверяет обстоятельства инцидента, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее самолет рейса Южно-Сахалинск – Москва совершил посадку в Красноярске из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Рейс SU5823 выполнялся авиакомпанией Ifly по программе "мокрого" лизинга. После приземления пассажира передали бригаде медицинских работников.

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