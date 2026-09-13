13 сентября, 18:41Политика
Памфилова заявила, что РФ не перейдет к исключительно онлайн-голосованию на выборах
Фото: портал мэра и правительства Москвы
РФ не перейдет к исключительно онлайн-голосованию на выборах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в беседе с ТАСС на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.
Голосование никогда не сведется только к дистанционному электронному формату. Наоборот, избирателям стараются предложить максимум удобных способов, добавила Памфилова.
"Мы не заменяем одно другим. Мы сочетаем. Мы сохраняем. Потому что это расширяет право выбора – чтобы человек мог выбрать", – сказала она.
По ее словам, каждый раз человек может выбрать наиболее удобный способ для голосования.
В России 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах.
Проголосовать электронно можно на портале elec.mos.ru и через терминалы на избирательных участках. Онлайн-голосование будет работать круглосуточно с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября.
Выборы в Госдуму России пройдут с 18 по 20 сентября