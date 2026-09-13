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13 сентября, 18:41

Политика

Памфилова заявила, что РФ не перейдет к исключительно онлайн-голосованию на выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

РФ не перейдет к исключительно онлайн-голосованию на выборах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в беседе с ТАСС на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

Голосование никогда не сведется только к дистанционному электронному формату. Наоборот, избирателям стараются предложить максимум удобных способов, добавила Памфилова.

"Мы не заменяем одно другим. Мы сочетаем. Мы сохраняем. Потому что это расширяет право выбора – чтобы человек мог выбрать", – сказала она.

По ее словам, каждый раз человек может выбрать наиболее удобный способ для голосования.

В России 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах.

Проголосовать электронно можно на портале elec.mos.ru и через терминалы на избирательных участках. Онлайн-голосование будет работать круглосуточно с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября.

Выборы в Госдуму России пройдут с 18 по 20 сентября

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