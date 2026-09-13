Трое сотрудников Московского вокзала в Петербурге арестованы за кражу валюты

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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу трех работников Московского вокзала, которых обвиняют в краже денег и валюты из рюкзака, который пассажир забыл в камере хранения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, не позднее 25 августа сотрудники вокзала договорились присваивать вещи пассажиров, сданные в камеру хранения, а также забытые и невостребованные предметы. Роли они распределили заранее.

Кладовщик камеры хранения Любовь Кулькова, по данным следствия, получила от работников транспортной безопасности рюкзак, оставленный пассажиром на досмотре. Зная, что владелец ищет пропажу, она составила акт, не указав находившиеся внутри ценности.

Деньги женщина переложила в пакет, вынесла из камеры хранения и передала их замначальника вокзала Ольге Сидор. Та могла вернуть имущество владельцу, но не стала этого делать, а отдала деньги начальнику вокзала Артуру Журавлеву.

Начальник вокзала держал их в сейфе своего кабинета и переложил в другую упаковку, чтобы скрыть от собственника и правоохранительных органов. Когда пассажир прислал знакомого за рюкзаком, Кулькова по указанию Сидор вернула его, но умолчала об отсутствии денег.

Общая сумма похищенного составляет не менее 876 560 рублей 43 копеек. Среди пропавшего – 702 275 рублей, а также доллары, евро, юани, лиры, шекели, тенге, динары, йены и белорусские рубли. Всех троих фигурантов задержали 11 сентября. Их арестовали до 10 ноября 2026 года.

Ранее в подмосковном Орехово-Зуеве задержали жителя Ханты-Мансийска, который подозревается в мошенничестве и краже 3,5 миллиона рублей у семейной пары. Неизвестные убедили супругов, что аферисты якобы получили доступ к их счетам и переводят деньги злоумышленникам. Чтобы доказать невиновность, паре предложили задекларировать сбережения, передав их "инкассаторам".

