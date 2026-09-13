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Судьба человека не должна определяться гражданством, кошельком, статусом или происхождением, заявил Владимир Путин в видеообращении к церемонии открытия Международного фестиваля молодежи.

"Мы за то, чтобы человек оставался человеком", – сказал президент.

Путин также обратил внимание на особенность русского слова "мир", которое означает и дружбу, согласие, и планету, человечество, все страны и народы Земли. По его мнению, это многое объясняет в характере многонационального народа России, а также в принимаемых решениях и действиях.

Президент подчеркнул: если дружить, то крепко и надолго, а если жить по-соседски, то стремиться к справедливости и уважению друг к другу.

Кроме того, российский лидер отметил, что каждый народ вправе самостоятельно выбирать свой путь развития. Он должен иметь равный доступ к лекарствам, продуктам, воде, энергии, образованию и новейшим технологиям, которые являются достоянием всего человечества.

Путин призвал участников фестиваля объединиться, если они разделяют эти стремления, чтобы вместе менять мир.

Ранее президент РФ говорил, что процесс укрепления страны должен быть постоянным и устойчивым, несмотря ни на какие угрозы. Российский лидер также призвал формировать органы власти, включая представительные, в соответствии с тем, чтобы вовремя принимались решения по вопросам социального характера, экономического развития и поддержки людей на линии боевого соприкосновения.

