Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за тумана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр РФ.

Местами по Подмосковью будет фиксироваться туман, который ожидается в ночь на понедельник, 14 сентября, а также утром в тот же день. Предупреждение о потенциальной погодной опасности будет действовать с 00:00 до 08:00.

Ночью ожидается переменная облачность без осадков. В столице температура составит 7–9 градусов, местами до 3 градусов. В Подмосковье будет от 4 до 9, местами синоптики не исключают до 1 градуса. Днем в понедельник, по данным Гидрометцентра РФ, воздух в Москве прогреется до 18–20 градусов, по области – до 21.

Ранее синоптики заявляли, что метеорологическая осень придет в Москву в конце сентября. Тогда произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 15 градусов и ниже. Температура в осенние месяцы будет на 2–3 градуса теплее положенного по климатической норме.

