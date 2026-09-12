Заморозки придут в столичный регион не раньше конца октября

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Первые заморозки могут придут в столичный регион позже климатической нормы – на стыке второй и третьей декады октября. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Заморозков на горизонте никаких не видно. По климату первые серьезные заморозки начинаются, как правило, на стыке первой и второй декады октября. Но долгосрочные прогнозы говорят о том, что в лучшем случае это произойдет на стыке второй и третьей декады октября", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что октябрь на большей части Русской равнины прогнозируется теплее обычного: температура воздуха будет на пару градусов выше многолетних значений.

Ранее синоптик Михаил Леус предположил, что отопительный сезон в Москве начнется в последние дни первой декады октября. По его словам, отопление в радиаторах запускают лишь спустя пять дней после того, как средняя суточная температура опустится ниже отметки в 8 градусов. По климатическим нормам этот срок обычно приходится на промежуток с 5 по 10 октября.