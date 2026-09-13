Пушилин назвал выборы в Госдуму последним шагом интеграции ДНР в Россию

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Участие Донецкой Народной Республики (ДНР) в выборах в Госдуму является последним политическим шагом интеграции региона в состав России. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Мы можем говорить о том, что подходим с полнотой ответственности и с пониманием того, что для ДНР это последний шаг политической интеграции в рамках всего воссоединения нас как субъекта Российской Федерации с большой страной", – цитирует Пушилина ТАСС.

В России 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах. Россияне за рубежом тоже смогут проголосовать, для них будут открыты избирательные участки.

Проголосовать электронно можно на портале elec.mos.ru и через терминалы на избирательных участках. Онлайн-голосование будет работать круглосуточно с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября.