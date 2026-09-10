Москвичам рассказали, как вписать электронное голосование на выборах в планы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Проголосовать электронно на выборах в Государственную думу и муниципальных депутатов района Щукино в Москве можно онлайн на портале elec.mos.ru и через терминалы на избирательных участках, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Онлайн-голосование будет работать круглосуточно с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября. Проголосовать можно с любого устройства с доступом в интернет, находясь в любом месте, в том числе за пределами Москвы.

Для участия необходимо иметь полную учетную запись на mos.ru. После авторизации нужно подтвердить участие, введя проверочный код из СМС или четыре последние цифры номера телефона, с которого поступит звонок.

При этом пользователям рекомендуется заранее пройти авторизацию на портале и при подключении применять "Яндекс Браузер" или установить отечественные сертификаты безопасности. Также сайт может потребовать отключить VPN и расширения, которые блокируют всплывающие окна.

Кроме того, терминалы электронного голосования установлены на каждом избирательном участке, что позволит избирателям быть более мобильными и гибкими в выборе места голосования. Для этого достаточно прийти с паспортом на участок и следовать подсказкам на экране.

Участки будут открыты с 08:00 до 20:00 все три дня. Заранее выбирать его не нужно. В 51 точке притяжения – торговых центрах, районных центрах "Место встречи" и центрах госуслуг – будут работать участки нового типа.

Система электронного голосования защищена комплексом программных и аппаратных средств. 28 августа она успешно прошла публичные испытания и стресс-тесты. Все голоса поступают в анонимном зашифрованном виде.

Все, кто проголосует электронно, станут участниками акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" программы "Миллион призов" и получат от одной до 50 тысяч призовых баллов. Их можно обменять на билеты в музеи, скидки в магазинах, пополнить карту "Тройка" или направить на благотворительность.

В единый день голосования в России, 18, 19 и 20 сентября, состоятся выборы депутатов Госдумы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах. Проголосовать также смогут россияне, находящиеся за рубежом. Для них будут открыты избирательные участки как минимум в 31 стране мира.

