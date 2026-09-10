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10 сентября, 15:07

Экономика

В АКОРТ заявили о снижении стоимости социально значимых продуктов в августе

Фото: depositphotos/gpointstudio

Социально значимые продовольственные товары "первой цены" в крупных торговых сетях России в августе 2026 года подешевели на 4,2% по сравнению с июлем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

Цены снизились в 14 из 25 социально значимых категорий. Наибольшее падение зафиксировано на черный чай – на 23,6%, тушку цыпленка-бройлера – на 13,4%, сахар-песок – на 12,7%, а также на гречневую крупу (9,2%), подсолнечное масло (6,2%), сезонные яблоки (4,1%), пшено (3,9%), картофель (3,8%), баранину (3,5%), ржаной и ржано-пшеничный хлеб (2,4%), свинину (1,5%) и пшеничную муку (1,4%). Менее чем на 1% снизились цены на сливочное масло (0,8%) и поваренную соль (0,6%).

Средняя наценка торговых сетей на такие товары в августе сохранилась на уровне июля и составила 0,3%. Годом ранее, в августе 2025 года, она равнялась 2,8%.

В 17 из 25 категорий товары "первой цены" продавались ниже закупочной стоимости. Среди них все овощи борщевого набора: белокочанная капуста, морковь, картофель, свекла и репчатый лук. С отрицательной наценкой также продавались гречневая крупа, пшено, рис, тушка цыпленка-бройлера, подсолнечное масло, куриные яйца, пшеничная мука, сахар-песок, сезонные яблоки, вермишель, свинина и молоко.

Относительно августа 2025 года цены на социально значимые продукты "первой цены" снизились на 3,1%. Наиболее заметно за год подешевели сливочное масло (24,6%), рис (24%) и свинина (21,1%).

Председатель АКОРТ Станислав Богданов подчеркнул, что за последний год наценка на социально значимые товары первой категории уменьшилась почти в 10 раз. Он отметил, что торговые сети активно инвестируют в поддержание доступных цен на основные продукты питания и нивелирование сезонных колебаний.

Богданов также указал, что в августе начинается поступление продукции нового урожая и по мере увеличения поставок цены на сезонные товары постепенно снижаются.

Ранее сообщалось, что благодаря соглашениям между региональными властями и участниками продовольственных и непродовольственных рынков наценки на товары в 19 регионах РФ снизились в среднем до 11,2%. Динамика зафиксирована во всех регионах, предоставивших сведения в ФАС. Например, в Ивановской области средняя наценка уменьшилась с 30 до 10%, в Калужской – с 27,5 до 10%, а в Новосибирской – с 24 до 8,2%.

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