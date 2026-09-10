Подросток в Кемерове получил тотальное поражение легких из-за вейпа

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В Кемерове врачи спасли 16-летнего подростка с тотальным поражением легких, вызванным курением вейпа, сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса.

Диагноз "вейп-ассоциированное заболевание легких" был впервые поставлен ребенку в Кемерове. Вылечили его врачи Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю. А. Атаманова.

Первый раз подросток был доставлен в больницу с подозрением на пневмонию. Специалистам удалось купировать дыхательную недостаточность и интоксикацию. Но через месяц после выписки он опять оказался в медучреждении, на этот раз в реанимации. В крови зафиксировали недостаток кислорода: уровень составил 65% при норме 95–100%.

Сначала пациент отрицал злоупотребление вейпами, однако после МСКТ-исследования и оглашения диагноза он признался, что курит электронные сигареты уже два года.

Сейчас подросток идет на поправку и больше не нуждается в кислородной поддержке.

Ранее полиция Пермского края инициировала проверку после того, как 15-летняя девушка была госпитализирована с отравлением вейпом. По данным СМИ, она приобрела электронную сигарету и почувствовала недомогание во время занятий в школе в поселке Прикамском. После этого ее доставили в больницу.

