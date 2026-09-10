Фестиваль ушу впервые пройдет в Москве 12 сентября

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Фестиваль ушу впервые пройдет в столице 12 сентября. Его проведут в парке искусств "Музеон", сообщила пресс-служба Московской городской федерации ушу.

Мероприятие организует департамент спорта при поддержке указанной федерации и проекта "Мой спортивный район". Ожидается, что фестиваль объединит более 30 тысяч участников и зрителей. В рамках события все желающие смогут попробовать свои силы в установлении рекорда России в номинации "Самая массовая тренировка по ушу".

"Мы хотим рассказать гостям, что ушу не уступает другим видам боевых искусств, оно доступно и можно начать заниматься самому или привести в секции своих детей. Мы не ждем, когда к нам придут, мы сами идем в парк в центре столицы, чтобы показать людям, какой это вид спорта", – рассказала вице-президент федерации, двукратная чемпионка мира, победительница Олимпийского турнира в Пекине и 19-кратная чемпионка Европы Дарья Тарасова.

В программе фестиваля – соревнования по всем дисциплинам ушу, показательные выступления чемпионов мира, среди которых чемпион мира по традиционному ушу Радик Зарипов и победительница Спортивных игр стран БРИКС 2024 года Анастасия Каденова. Также запланированы полноконтактные поединки и массовая зарядка с Торнике Квитиатани.

Гости также увидят выступления шаолиньских монахов из Дэнфэна, культурную программу с танцами дракона и львов, уличные спектакли, мастер-классы по каллиграфии и росписи фонариков.

В этот же день московские школьники поучаствуют в открытом турнире по дартсу "Кубок героев". Соревнования запланированы в культурно-спортивном центре Ассоциации ЦСК Героев. За победу будут бороться сборные команд столичных учебных заведений, а также кадетских и юнармейских классов ведомственных школ.