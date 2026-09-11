Новый автобусный маршрут до метро "Щукинская" появится в Истре и Красногорске

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

С 13 сентября начнет работу новый автобусный маршрут № 1302к, который свяжет территории муниципального округа Истра и городского округа Красногорск со станцией "Щукинская". Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Маршрут будет начинаться от подмосковной деревни Аносино, он заменит закрываемый департаментом транспорта Москвы маршрут № 1189, при этом автобусы будут ходить по привычной схеме.

На маршруте будут курсировать шесть автобусов малого класса, которые выполнят 72 рейса в день. Первый рейс от остановки "Крона" в деревне Аносино отправится в 06:20, последний – от остановки "метро "Щукинская" в 21:50.

На маршруте будут действовать льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковской картой, а также транспортными картами "Тройка" и "Стрелка".

Ранее сообщалось, что еще два новых автобусных маршрута № 1169 и 1199 запустят 12 сентября между Москвой и Мытищами в рамках проекта "Москва – область". Автобусы будут следовать до станции метро "Медведково", соединяя ее с остановкой "НИИОХ" и Троицкой улицей в Мытищах. Всего на линии выйдут 14 автобусов большого класса НефАЗ 5299-40-52.

