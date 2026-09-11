Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 07:26

Транспорт

Новый автобусный маршрут до метро "Щукинская" появится в Истре и Красногорске

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

С 13 сентября начнет работу новый автобусный маршрут № 1302к, который свяжет территории муниципального округа Истра и городского округа Красногорск со станцией "Щукинская". Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Маршрут будет начинаться от подмосковной деревни Аносино, он заменит закрываемый департаментом транспорта Москвы маршрут № 1189, при этом автобусы будут ходить по привычной схеме.

На маршруте будут курсировать шесть автобусов малого класса, которые выполнят 72 рейса в день. Первый рейс от остановки "Крона" в деревне Аносино отправится в 06:20, последний – от остановки "метро "Щукинская" в 21:50.

На маршруте будут действовать льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковской картой, а также транспортными картами "Тройка" и "Стрелка".

Ранее сообщалось, что еще два новых автобусных маршрута № 1169 и 1199 запустят 12 сентября между Москвой и Мытищами в рамках проекта "Москва – область". Автобусы будут следовать до станции метро "Медведково", соединяя ее с остановкой "НИИОХ" и Троицкой улицей в Мытищах. Всего на линии выйдут 14 автобусов большого класса НефАЗ 5299-40-52.

Читайте также


транспортгород

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика