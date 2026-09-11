Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Четверо школьников госпитализированы с кишечной инфекцией в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

Дети были доставлены в Каневскую центральную районную больницу. Кроме того, часть школьников находится под наблюдением врачей, а нескольким пациентам назначено амбулаторное лечение.

10 сентября в школе № 6 Каневского района Краснодарского края произошло массовое отравление учеников. По этому факту районная прокуратура начала проверку. В дальнейшем у пострадавших обнаружили острую кишечную инфекцию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

