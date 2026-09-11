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11 сентября, 12:12

Технологии

На "Госуслугах" можно будет получить разрешение на посещение заповедников

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Получить разрешение на посещение российских заповедников и национальных парков можно будет через "Госуслуги". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Подключить к сервису учреждения, управляющие национальными парками, поручил премьер-министр Михаил Мишустин. Минцифры и Минприроды должны завершить эту работу до 1 декабря 2027 года.

В кабмине пояснили, что речь идет о федеральных государственных бюджетных учреждениях, находящихся в ведении Минприроды. Они должны получить возможность оформлять через единый портал государственных и муниципальных услуг онлайн-разрешения на посещение особо охраняемых природных территорий.

Поручение вошло в утвержденный Мишустиным перечень решений по итогам совещания о развитии туризма и индустрии гостеприимства.

Ранее в "Госуслугах" расширили каталог городских сервисов – в него добавили 21 услугу. Среди них – запись ребенка в школу и колледж, перевод в другую школу, прикрепление к поликлинике, стоматологии и женской консультации, а также оформление медкомиссии для получения справки в ГИБДД.

Кроме того, москвичам стали доступны поверка и передача показаний счетчиков воды, вывоз ненужных вещей, расчет ЖКУ, изменение парковочного разрешения и бронь книг в библиотеке. В "Электронном дневнике" появилась возможность смотреть расписание на всю неделю с указанием кабинетов и ссылками на онлайн-уроки. Также в приложении добавили раздел для карт "Тройка" и автоматический поиск номера "Карты москвича", привязанной к профилю.

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