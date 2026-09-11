Старинные палаты Кожевенной слободы в Москве продали на торгах почти за 100,5 млн руб

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На аукционе продали почти за 100,5 миллиона рублей старинные палаты Кожевенной слободы общей площадью 525,7 квадратного метра. Такие данные следуют из протокола торгов, который приводит Агентство "Москва".

Объект находится в муниципальном округе Замоскворечье на улице Кожевническая, доме 19, строении 6. Покупателем стало общество с ограниченной ответственностью "Бриз". В лот также входит аренда земельного участка площадью 1 тысяча 800 квадратных метров.

Отмечается, что начальная цена составляла 67,42 миллиона рублей. Старинные палаты Кожевенной слободы можно использовать под ресторан, офис или для иных коммерческих целей.

Ранее нежилое помещение свободного назначения площадью 266,6 квадратного метра выставили на городские торги в Тверском районе Москвы. Объект расположен по адресу 3-й Самотечный переулок, дом 13. Недвижимость реализует департамент городского имущества Москвы.