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11 сентября, 18:14

Общество

Россиян предупредили о температурных качелях и мокром снеге в сентябре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Жителей Центральной России в сентябре 2026 года ожидают температурные качели, а в Поволжье, на Северо-Западе и Урале возможны ранние заморозки и мокрый снег. О погодных аномалиях в беседе с News.ru сообщил климатолог Михаил Семенов.

По словам эксперта, в Центральной России температура может достигать 20–25 градусов и выше, однако теплые дни будут чередоваться с холодным фронтом.

"Мы увидим типичные температурные качели", – отметил Семенов.

На северо-западе страны, в Поволжье и на Урале прогнозируются ранние осадки, сильные ветра, заморозки и даже мокрый снег. Главной причиной аномалий климатолог назвал усиление явления Эль-Ниньо, которое сейчас влияет на погоду на всей планете.

Ранее на Дальнем Востоке выпал первый снег, в том числе на вулкане Горелый на Камчатке. Вулкан находится на юге полуострова, примерно в 75 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского.

При этом минувший август стал самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура достигла рекордных 16,96 градуса. Таким образом, показатель превысил доиндустриальный уровень более чем на 1,5 градуса.

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