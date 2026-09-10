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10 сентября, 17:02

Общество

Август 2026 года стал самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Средняя глобальная температура воздуха в августе 2026 года достигла рекордных 16,96 градуса. Он стал самым жарким месяцем за всю историю метеорологических наблюдений, сообщает Reuters со ссылкой на европейскую службу изменения климата.

Показатель превысил доиндустриальный уровень более чем на 1,5 градуса, что стало первым подобным случаем для целого месяца. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июле 2023 года, когда средняя температура оказалась такой же.

Ранее стало известно, что прошедшее лето стало самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений. Экстремально высокие температуры отмечались на Урале и в Сибири. В то же время на европейской территории России и на Дальнем Востоке значения были близки к норме.

Кроме того, в Москве за последние 30 лет потеплела осень. В сентябре температура повысилась на 0,6 градуса, в октябре – на 0,2 градуса, а в ноябре – на 0,7 градуса.

За 50 лет осень в Центральной России потеплела на 3 градуса

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