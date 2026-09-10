Средства ПВО сбили 97 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Дежурные силы противовоздушной обороны России за день перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Перехваты произошли в период с 08:00 до 20:00. Беспилотники были уничтожены над:



Белгородской областью;

Брянской областью;

Калужской областью;

Курской областью;

Смоленской областью;

Тульской областью.

Также дроны ликвидировали над территориями Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

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