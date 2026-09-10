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10 сентября, 20:39

Происшествия

Средства ПВО сбили 97 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Дежурные силы противовоздушной обороны России за день перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Перехваты произошли в период с 08:00 до 20:00. Беспилотники были уничтожены над:

  • Белгородской областью;
  • Брянской областью;
  • Калужской областью;
  • Курской областью;
  • Смоленской областью;
  • Тульской областью.

Также дроны ликвидировали над территориями Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее на побережье в Сочи произошла атака украинских безэкипажных катеров. Под удар попала прибрежная инфраструктура и участок Приморской набережной. По последним данным, число раненых выросло до 28 человек, среди которых двое детей.

Следственный комитет России возбудил дело о теракте. Представитель ведомства Светлана Петренко назвала произошедшее очередным проявлением террористической сущности киевского режима, подчеркнув цинизм целенаправленного удара по курортной зоне.

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