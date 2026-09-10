10 сентября, 20:39Происшествия
Средства ПВО сбили 97 украинских БПЛА над регионами РФ
Фото: MAX/"Минобороны России"
Дежурные силы противовоздушной обороны России за день перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Перехваты произошли в период с 08:00 до 20:00. Беспилотники были уничтожены над:
- Белгородской областью;
- Брянской областью;
- Калужской областью;
- Курской областью;
- Смоленской областью;
- Тульской областью.
Также дроны ликвидировали над территориями Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
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