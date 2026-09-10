В Сочи временно закрыли часть пляжей после атаки ВСУ

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В Сочи временно закрыли для посещения пляжи от "Маяка" до "Приморского" после атаки ВСУ. Ограничения будут действовать до полного устранения последствий и завершения необходимых работ, сообщил в МАХ мэр города Андрей Прошунин.

По его словам, сейчас специальные службы проводят на месте комплекс необходимых мероприятий. Основное внимание город уделяет безопасности жителей и гостей курорта.

Прошунин также посетил Приморскую набережную, где продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. Курортная инфраструктура пострадала незначительно. По его словам, необходимо восстановить остекление и отдельные элементы фасадов.

Собственники уже занимаются уборкой территории, а город оказывает необходимое содействие, в том числе помогает решать вопросы, связанные со страхованием. На остальной территории Сочи обстановка остается штатной. Городской оперативный штаб продолжает круглосуточную работу, ситуация находится на постоянном контроле.

Ранее на сочинском побережье произошла атака украинских безэкипажных катеров. Под удар попала прибрежная инфраструктура и участок Приморской набережной. Сначала власти сообщали об одном пострадавшем, затем о восьми, а к утру число раненых выросло до 28 человек, среди которых двое детей. В стационаре остаются 4 человека – 1 ребенок и 3 взрослых.

На этом фоне Следственный комитет возбудил дело о теракте. Представитель ведомства Светлана Петренко назвала произошедшее очередным проявлением террористической сущности киевского режима, подчеркнув цинизм целенаправленного удара по курортной зоне.