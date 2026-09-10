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10 сентября, 11:47

Происшествия

Дело о теракте возбуждено в связи с атаками ВСУ на гражданские объекты в Сочи

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атаками ВСУ на гражданские объекты в Сочи, сообщили в пресс-службе ведомства.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко отметила, что удары по гражданским объектам, которые находятся в прибрежной курортной зоне города Сочи, были нанесены с помощью безэкипажных катеров.

Организованы мероприятия по сбору доказательств и выявлению конкретных лиц из числа украинских боевиков, причастных к преступлению.

"Действия киевского режима в очередной раз демонстрируют исключительный цинизм, выражающийся в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению", – подчеркнула Петренко.

По ее словам, целенаправленная атака курортной зоны стала "еще одним проявлением террористической сущности киевского режима".

В результате атаки пострадали 28 человек, включая двоих детей. В больницах остаются один ребенок и трое взрослых. Были повреждены инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной.

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