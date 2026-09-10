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Венгрия может получать газ из Латвии, заявило с иронией посольство России в Будапеште в ответ на заявления главы венгерского МИД Аниты Орбан. Комментарий дипломатов опубликован в телеграм-канале дипмиссии.

Ранее Орбан указывала, что на переговорах с латышской коллегой Байбой Браже обсуждалось энергетическое сотрудничество Венгрии и Латвии.

Российские дипломаты указали, что если Будапешт видит стратегического партнера в энергетической сфере в Риге, то обеим странам можно лишь пожелать продуктивного сотрудничества.

"Результатом которого непременно станут поставки сюда первоклассных прибалтийских нефти и природного газа – с неповторимым ароматом свободы и либеральной демократии", – отметили в посольстве.

Ранее Венгрия решила выслать 10 российских дипломатов. По оценке венгерских властей, сотрудники российской дипмиссии занимались на территории государства деятельностью, неприемлемой для дипломатов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это негативно скажется на всем комплексе двусторонних отношений. Кроме того, Москва даст ответ на эти действия. При этом посольство России в Венгрии продолжит работу в интересах поддержания взаимоуважительного и продуктивного диалога между странами.

