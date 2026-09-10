В "Пятерочке" опровергли массовый обвес покупателей

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Сообщения о том, что покупателей "Пятерочки" якобы массово обвешивают на кассах, не соответствуют действительности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе торговой сети.

Ранее телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА" заявил о возможных проблемах с весами в магазинах сети в разных городах. По данным СМИ, устройства могли показывать вес товара выше фактического.

В "Пятерочке" пояснили, что в магазине, где обнаружили проблему, весы оперативно откалибруют. Там также напомнили, что для контроля их корректности устройства ежедневно перезагружаются, а раз в год проходят калибровку в сертифицированных центрах.

Кроме того, при обнаружении неисправности сотрудники магазина могут самостоятельно провести ручную калибровку весов. В компании извинились перед покупателями за доставленные неудобства.

До этого проверка Роспотребнадзора выявила опасные микроорганизмы в продукции "Ермолино", продававшейся в Санкт-Петербурге. В голубцах "Сельские" из точки на проспекте Культуры нашли сальмонеллу, а в котлетах "Домашние" с чесноком из магазина на Народной улице – листерию.

В ответ на претензии ведомства компания провела собственное исследование и заявила, что никаких опасных бактерий в ее продукции нет.