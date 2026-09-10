Во Франции выявили еще 26 жертв преступлений Эпштейна

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После возобновления расследования вокруг парижской квартиры скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна во Франции выявили 26 жертв его преступлений. Об этом сообщила прокурор Парижа Лор Бекко в эфире радиостанции France Inter.

Прокурор отметила, что 13 из них ранее не фигурировали ни в одном деле, связанном с Эпштейном. Расследование было начато для выявления возможных посредников финансиста во Франции.

Прокуратура также ищет тех, кто мог пострадать от рук французов в других странах, добавила Бекко.

Американского финансиста арестовали в 2019 году. Его обвинили в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позже стало известно о его смерти в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

Минюст США в январе 2026 года обнародовал свыше трех миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. В их число вошли порядка двух тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах упоминались и российские политики.