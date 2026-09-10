Климатолог Чернокульский: сильные ливни в Москве наблюдаются до пяти дней в году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Сильные ливни фиксируют в Москве примерно до пяти дней в году. Об этом на V Международной конференции "Умные и устойчивые города" рассказал заместитель директора по науке Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский.

По словам специалиста, в средней полосе России, включая столицу, меняется характер выпадения осадков – доля конвективных дождей увеличивается, тогда как обложных становится меньше.

В Москве выраженного тренда на увеличение числа сильных ливней пока нет, однако такие явления в последние годы фиксируют около пяти дней в году, по данным метеостанции ВДНХ. Чернокульский также отметил, что в мировом масштабе количество неблагоприятных погодных явлений в дальнейшем будет расти.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что бабье лето продлится в столице до 14 сентября. Ливней в прогнозе нет, возможны только кратковременные осадки, а воздух днем прогреется до 18–24 градусов. С 14 сентября температура начнет понижаться.

