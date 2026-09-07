Синоптик Шувалов пообещал москвичам бабье лето в конце сентября – начале октября

Рекордные осадки сменятся бабьим летом в столице уже на наступившей неделе, отметили синоптики. Каких температур ждать жителям города и надолго ли задержится тепло, расскажет Москва 24.

Осень теплеет?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около трети месячной нормы осадков выпало в Москве за 5 и 6 сентября. К примеру, на ВДНХ за два дня зафиксировано 13,6 миллиметра, а в Тушине – 22,7, отметила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, наиболее неприятным фактором стала не столько интенсивность дождей, сколько сильный ветер – в субботу порывы в городе достигали 15 метров в секунду, а по области – до 21. Правда, испортивший погоду атлантический циклон уже сместился на северо-восток европейской части страны, подчеркнула эксперт.

Но несмотря на это, в начале недели все еще будет холодно, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"В понедельник, 7 сентября, температура поднимется только до 11–13 градусов, временами дождь. Во вторник без осадков, облачно с редкими прояснениями, температура – плюс 14–16", – отметил специалист.

Ночные значения также будут низкими: с понедельника на вторник – 8–9 градусов, а в ночь на среду столбики термометров могут опуститься до 3–5 в Москве и до 2–7 по области, предупредил синоптик.

В целом же осень в столице за последние три десятилетия потеплела в среднем на полградуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его данным, среднемесячная температура воздуха в Москве в сентябре увеличилась на 0,6 градуса, в октябре – на 0,2, в ноябре – на 0,7.

Однако начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок заявил ТАСС, что потепление было еще более значительным. По его оценкам, за последние 35 лет средняя осенняя температура в Москве выросла сразу на 3 градуса из-за глобального потепления, а к концу 21-го столетия она может подняться еще на 7–8 градусов.

При этом за последние 10 лет средний показатель составил 7 градусов тепла, а за последние 5 – уже 7,2. Кроме того, количество осадков пока хоть и не увеличилось, но сложились все условия для роста, особенно в октябре и ноябре, утверждает Терешонок.

Когда придет бабье лето?

С середины недели в столице начнется бабье лето. По прогнозу Александра Ильина, 9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде. В пятницу облачно, возможны небольшие осадки и 19–24 градуса. В выходные погода останется теплой: местами кратковременный дождь, а столбики термометров покажут плюс 18–23.

Ночные температуры с четверга тоже заметно повысятся – до 8–13 градусов, а в пятницу будет до 11–16. Ветер сменит направление на юго-западное и южное, стихнет до 2–7 метров в секунду, а в выходные ослабнет, обратил внимание Ильин.

Синоптики предупредили, что из-за высокой влажности и резких перепадов температуры в утренние и вечерние часы возможны сильные туманы. Однако долгого бабьего лета пока ждать не стоит, предупредил Ильин.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" Потепление с 9 по 14 сентября, затем похолодание и возвращение осадков. При этом по температуре бабье лето сходится, а вот по отсутствию осадков – нет: без дождей будет всего буквально пара дней.

По его словам, в начале следующей недели ожидается около плюс 20 градусов, затем температура начнет понижаться.

Однако наступающий теплый период назвать бабьим летом нельзя, сообщает aif.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова. Он объяснил, что настоящее бабье лето – это не менее 3–5 дней с достаточно высокой для сентября температурой без осадков и обилием солнца. Есть хорошие шансы на то, что нечто подобное наступит во второй половине сентября и даже в начале октября, спрогнозировал специалист.

В свою очередь, биолог Дмитрий Сафонов рассказал РИА Новости, что скоро в столицу придет золотая осень. Массовое пожелтение листвы начнется примерно с 15 по 25 сентября, а пик придется на конец сентября – начало октября.



Главным фактором, запускающим процесс, биолог назвал сокращение светового дня. При этом теплая погода в начале осени может замедлить это явление: листья будут желтеть не так быстро, окраска может оказаться менее яркой, а сам листопад – более растянутым. Сдвиг обычно составляет примерно одну-две недели максимум, пояснил Сафонов.

