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07 сентября, 12:39

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Синоптик Ильин: бабье лето в Москве будет дождливым

Москвичей предупредили о дождливом бабьем лете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бабье лето в Москве будет недолгим и дождливым. Об этом Москве 24 рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По словам синоптика, потепление ожидается с 9 по 14 сентября. По температуре этот период будет соответствовать бабьему лету, однако дождей не будет лишь несколько дней.

Ильин пояснил, что в начале рабочей недели будет холодно. В частности, в понедельник, 7 сентября, воздух прогреется лишь до 11–13 градусов, временами прогнозируются дожди. Во вторник, 8-го числа, осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями, температура составит 14–16 градусов.

Со среды, 9 сентября, будет фиксироваться заметное потепление: днем в этот день ожидается 19–21 градус, а на следующий – 22–26 градусов. В пятницу, 11-го числа, прогнозируется облачная погода, но возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит 19–24 градуса.

В выходные, 12 и 13 сентября, сохранится теплая погода, местами пройдут кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до 18–23 градуса.

Ночью в начале недели будет прохладно: с 7 на 8 сентября прогнозируется 8–9 градусов. В ночь на 9-е число по области ожидается до 2–7 градусов, а в Москве – 3–5 градусов. С 10 сентября ночные температуры повысятся: в этот день воздух прогреется до 8–13 градусов, а на следующий день – до 11–16 градусов.

Экстремальных изменений атмосферного давления Ильин не прогнозирует. Однако, по его словам, всю неделю и в выходные давление будет ниже нормы. 7 и 8 сентября ожидается северо-западный ветер, порывы которого составят 7–12 метров в секунду. Затем ветер сменится на юго-западный и южный. Также уменьшатся порывы ветра – до 2–7 метров в секунду. В выходные прогнозируется слабый ветер.

В начале следующей недели, 14 сентября, ожидается около плюс 20 градусов, после чего температура начнет понижаться.

При этом за прошедшие выходные, 5 и 6 сентября, в Москве выпало около трети месячной нормы осадков. В частности, на ВДНХ за выходные выпало 13,6 миллиметра осадков, а в Тушино – 22,7 миллиметра осадков.

Кроме того, в субботу в Москве фиксировался сильный ветер, порывы которого достигали 15 метров в секунду. По области скорость ветра усиливалась до 21 метра в секунду.

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