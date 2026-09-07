В Москве простились с зампредом СЖР Вишневецким

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Церемония прощания и отпевания заслуженного журналиста РФ Алексея Вишневецкого завершилась в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Об этом сообщает РИА Новости.

Прощание началось утром 7 сентября. У храма собрались родственники, друзья, коллеги и ученики журналиста. В центре церкви был установлен гроб. Также были присланы венки, в том числе от Союза журналистов России (СЖР), редакции газеты "Московский комсомолец", а также от близких и знакомых Вишневецкого.

Проститься с Вишневецким пришли председатель СЖР Владимир Соловьев и главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев. После церемонии журналиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Вишневецкий скончался 4 сентября на 61-м году жизни. Предварительной причиной смерти стал инфаркт. По словам его жены, журналист проснулся ночью и предупредил, что болит сердце, после чего начал хрипеть. Когда вызвали скорую помощь, он умер.

Журналист начал карьеру в газете "Московская правда", куда пришел на практику еще студентом. В 1988 году его приняли внештатным корреспондентом. После этого он прошел путь от заместителя ответственного секретаря до первого заместителя главного редактора. С 1994 по 1996 год работал ответственным секретарем приложения к "Российской газете" – "Профи-спорт".

С 1996 года Вишневецкий работал на телевидении: был шеф-редактором программ "Дистанция 60" и "Сегоднячко" на НТВ и ТНТ, консультантом и шеф-редактором программы "Честный детектив" на телеканале "Россия 1". В 2009–2012 годах журналист занимал должность ответственного секретаря "Парламентской газеты", а с 2012 по 2017 год – заместителя начальника Службы документальных фильмов телеканала "Россия 1".

С 1 декабря 2017 года Вишневецкий был заместителем председателя СЖР. В 2026 году указом президента РФ ему было присвоено звание заслуженного журналиста РФ.

