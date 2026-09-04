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04 сентября, 15:51

Общество

Умер заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий

Фото: ТАСС/Валерия Калугина

Занимавший пост заместителя председателя и секретаря Союза журналистов РФ Алексей Вишневецкий скончался на 61-м году жизни. О смерти журналиста сообщили на сайте организации.

Коллеги Вишневецкого назвали его уход, о котором стало известно утром 4 сентября, большой и невосполнимой потерей.

За годы профессиональной деятельности Вишневецкий успел поработать почти во всех направлениях журналистики – от печатных изданий до телевидения – как на творческих, так и на руководящих должностях.

Вишневецкий родился в Москве. Карьеру в СМИ начал еще в период учебы на факультете журналистики МГУ. Он решил проходить практику в "Московской правде", а в 1988 году стал внештатным корреспондентом газеты. Впоследствии занимал в редакции должности от заместителя ответственного секретаря до первого заместителя главного редактора.

Позднее журналист работал в "Профи-спорт" – приложении к "Российской газете". С 1994 по 1996 год он был ответственным секретарем издания.

С 1996 года Вишневецкий перешел на телевидение. Он был шеф-редактором программ "Дистанция 60" и "Сегоднячко" на НТВ и ТНТ, а также консультантом и шеф-редактором программы "Честный детектив" на телеканале "Россия 1".

В 2009–2012 годах Вишневецкий был ответственным секретарем "Парламентской газеты". А с 2012 по 2017 год занимал должность заместителя начальника Службы документальных фильмов телеканала "Россия 1".

В Союз журналистов России Вишневецкий перешел в декабре 2017 года, став заместителем председателя организации.

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