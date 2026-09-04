04 сентября, 15:31Политика
В Госдуме не стали обсуждать идею обязательного ДНК-теста на отцовство в роддомах
Фото: depositphotos/Bork
Вопрос об обязательном ДНК-тестировании новорожденных в настоящее время не обсуждается в Госдуме. Об этом сообщила ТАСС первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая на полях ВЭФ.
"Есть много разных идей, но, к счастью, не все они доходят до уровня законопроекта", – сказала депутат.
По словам Буцкой, сейчас в России расширен неонатальный скрининг, который позволяет в первые дни жизни выявлять десятки заболеваний, ранее не диагностировавшихся. Она отметила, что ранняя постановка диагноза позволяет своевременно начать лечение, в том числе при поддержке фонда "Круг добра".
Буцкая назвала неонатальный скрининг важной мерой защиты здоровья детей и призвала родителей не отказываться от обследования новорожденных. Она также подчеркнула, что государство ежегодно выделяет миллиарды рублей на диагностику и лечение выявляемых заболеваний.
Ранее в рамках исследования ВЦИОМ выяснилось, что 52% россиян поддержали введение ДНК-тестирования на отцовство в роддоме при добровольном согласии обоих родителей, а 68% респондентов заявили о личной готовности пройти такой тест. При этом 61% опрошенных считают, что мужчина, узнавший о том, что воспитывает не своего ребенка, должен продолжать участвовать в его жизни.