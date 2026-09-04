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04 сентября, 13:08

Мэр Москвы

Собянин: Театр юных москвичей Дворца пионеров отмечает 90-летие

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Театр юных москвичей Московского дворца пионеров отмечает 90-летие. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Одним из первых кружков, появившихся во Дворце пионеров, была театральная студия. Ее основателем стала советская актриса, режиссер и педагог Нина Сухоцкая. Среди выдающихся выпускников студии можно выделить Ролана Быкова, Игоря Квашу, Наталью Гундареву и Юрия Богатырева.

История театра началась в 1936 году в Московском городском Доме пионеров и октябрят в переулке Стопани. В годы Великой Отечественной войны юные артисты выступали в госпиталях и на фронте, за что были награждены медалями "За оборону Москвы".

В 1962 году студия переехала в новое здание Московского городского Дворца пионеров на Воробьевых горах. Тогда у коллектива появились профессиональная сцена, помещения для декораций и гримерки. Спустя четыре года студия получила современное название.

В настоящее время в ТЮМ входят Театр кукол, вокальный театр "Соловушка", образовательный театр и мастерская исполнительских искусств. Ежегодно там показывают более 100 спектаклей. В этом году каждый третий выпускник театра выбрал творческую специальность и поступил в профильные вузы – Школу-студию МХАТ, ГИТИС, ИТИ имени И. Д. Кобзона.

К юбилею театр подготовил премьерные спектакли и цикл праздничных мероприятий на весь сезон. Каждый педагог выступит с авторским творческим вечером. Посетить мероприятия смогут все желающие.

Ранее в театре "Уголок дедушки Дурова" прошла премьера спектакля "Сказка рыбки золотой" по мотивам произведения Александра Пушкина. Отмечалось, что в постановке задействованы свыше 10 видов животных. Для некоторых из них это дебют на большой сцене.

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