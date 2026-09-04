Петербургский тюлень Крошик вернулся в дикую природу спустя 10 лет

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Знаменитый тюлень Санкт-Петербурга – самец ладожской кольчатой нерпы Крошик – уплыл в открытую Ладогу. Об этом сообщили в телеграм-канале Фонда друзей балтийской нерпы.

Крошик попал в центр реабилитации 10 лет назад. Из-за своих особенностей он сильно привязался к человеку. Специалисты дважды пытались выпустить его на волю, но оба раза нерпа возвращалась обратно.

Летом 2025 года Крошика временно переселили в плавучий вольер на Ладожском озере для так называемого "одичания". Тогда он не прошел проверку на готовность к самостоятельной жизни, и его вернули в центр. В августе этого года нерпу снова отправили "в отпуск" на Ладогу. Уже много дней вольер не запирался, и Крошик свободно перемещался по всей бухте.

"Плыви, Крош, и пусть тебе сопутствует удача. Ну, а если ты решишь вернуться – мы всегда будем наготове и придем к тебе на помощь", – говорится в сообщении фонда.

При этом специалисты продолжают следить за перемещениями Крошика с помощью спутникового передатчика.

Ранее в Калининградской области в естественную среду обитания вернулись 7 детенышей краснокнижного серого тюленя. Перед этим животные набрали необходимую массу и прошли лечение. Кроме того, им привили навыки, необходимые в море. Например, самостоятельное питание и способность конкурировать за рыбу.