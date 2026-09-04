"Солнце Москвы" подсветят красным в День города

Фото: moscow-sun.ru

Колесо обозрения "Солнце Москвы" получит праздничную красную подсветку 5 сентября в честь Дня города. Для посетителей подготовят тематическую зону в стиле 2000-х, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу площадки.

Там отметили, что колесо обозрения постоянно поддерживает тематической подсветкой государственные праздники, памятные даты и важные столичные события. В этом году красное оформление "Солнца Москвы" станет частью общей световой композиции города.

В дни праздника, 4 и 5 сентября, "Солнце Москвы" будет работать до полуночи. Также на ВДНХ представят тематические "московские дворы" – они будут посвящены разным эпохам жизни города. "Солнце Москвы" присоединится к общей концепции и оформит собственное пространство в тематике нулевых.

С 16:00 до 19:00 на территории площадки будет открыта тематическая зона с музыкой и развлечениями той эпохи. Для гостей установят фотозону, оформленную из CD-дисков, с автомобилем от Музея гаража особого назначения.

Помимо этого, в программе подготовили настольную викторину и зону с видеоиграми. Музыкальное сопровождение с хитами 2000-х обеспечит диджей, а за проведение программы будет отвечать ведущий.

Ранее сообщалось, что в честь 879-летия столицы на ВДНХ подготовили свыше 80 мероприятий. 5 и 6 сентября гости смогут увидеть выступления артистов, поучаствовать в уроках танцев и экскурсиях, знакомящих с историей Москвы.

