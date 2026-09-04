В Москве анонсировали программу ко Дню города на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Посетителей ВДНХ 5 и 6 сентября ждет более 80 мероприятий в честь 879-летия Москвы – от выступлений артистов и уроков танцев до экскурсий, знакомящих с историей столицы. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Тематические площадки на главной выставке страны будут отражать жизнь москвичей разных поколений. Их оформят в духе определенного десятилетия – с середины прошлого века по сегодняшний день", – рассказала Наталья Сергунина.

Каждая локация погрузит гостей в атмосферу, характерную для своего времени. Иммерсивное путешествие стартует со "Двора 1950-х", который расположится перед павильоном "Центральный". Здесь со сцены прозвучат песни послевоенных лет, а на танцевальной площадке проведут мастер-классы по вальсу и фокстроту.

Пройдя за павильон, посетители перенесутся в 60-е – эпоху, отмеченную развитием науки и искусства. Все желающие смогут присоединиться к творческим занятиям, послушать ретрохиты или провести время за чтением книг в библиотечном зале.

Во "Дворе 1970-х" возле центра госуслуг "Мои документы" горожан будет ждать фотозона с легендарным автомобилем "Москвич" и интерактивами. На спортивной площадке за фонтаном "Дружба народов" можно будет ощутить настроение 1980-х и проверить свою физическую подготовку.

В локации, соединяющей настоящее и будущее, гости повстречают робопса и робота, который предложит разыграть шахматную партию.

Всех желающих также приглашают на тематические лекции и экскурсии в павильонах. Например, 5 и 6 сентября в музее славянской письменности "Слово" посетителям расскажут об основных этапах истории Москвы начиная с дней ее основания и заканчивая современностью.

6 сентября в павильоне "Книги" Государственного музейно-выставочного центра "Росизо" разберут особенности разных региональных диалектов и объяснят, чем выделяется языковая культура москвичей.

На площадке шоу-макета "Моя Россия" 5 и 6 сентября можно будет узнать о знаковых местах столицы и рассмотреть ее достопримечательности, представленные здесь в миниатюре.

Полная афиша опубликована на сайте ВДНХ. Для посещения некоторых мероприятий потребуется предварительная регистрация или входной билет в павильон.

Найти больше интересных событий можно на странице проекта "Лето в Москве". Он уже стал доброй традицией и неотъемлемой частью жизни города. Главная тема этого года – "Время быть вместе", а цель всех мероприятий – объединить и сблизить жителей столицы.

Ко Дню города на крупных российских онлайн-платформах вышел хроникально-художественный сериал "Москва и москвичи" по одноименной книге Владимира Гиляровского. Благодаря технологиям виртуального кинопроизводства на основе репортерских свидетельств воссоздана картина московской жизни конца XIX – начала XX века. Документальной основой сериала стало более двух тысяч архивных фотографий тех лет из фондов Музея Москвы.

Каждая из 32 серий – отдельный эпизод в жанре городского репортажа, который описывает приключения Владимира Гиляровского в разных районах. Хронология проекта охватывает более 50 лет – весь период его жизни в Москве, что дает зрителю возможность проследить, как менялись нравы и быт на стыке исторических эпох.

День города по распоряжению Сергея Собянина в 2026 году отметят 5 и 6 сентября. В центре города, парках, учреждениях культуры, образования и соцзащиты, а также на окружных площадках традиционно организуют праздничные мероприятия.

Столицу украсят более 3,5 тысячи флагов и декоративных конструкций. Они появятся на мостах, ключевых магистралях, площадях возле вокзалов и на въездах в город.