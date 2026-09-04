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04 сентября, 11:51

Мэр Москвы

Собянин сообщил об отражении атаки уже 37 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны уничтожили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр добавил, что сейчас специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ранее Собянин говорил о том, что средства ПВО перехватили еще 12 украинских дронов, летевших на столицу в пятницу, 4 сентября. Таким образом, количество БПЛА, уничтоженных над городом, составило 37.

Всего в ночь на пятницу над Россией было сбито 490 дронов. Их уничтожили над Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской и другими областями.

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