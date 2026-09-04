Дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА на автобус в ДНР

Фото: MAX/"Приходько РИК"

Уголовное дело о террористическом акте возбуждено после атаки украинского БПЛА на пассажирский автобус в Горловке (ДНР). Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным ведомства, 3 сентября в Никитовском районе Горловки был атакован рейсовый автобус, следовавший по городскому маршруту № 1. В результате погиб один человек, еще пятеро пострадали. Транспортное средство было полностью уничтожено.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также тип и модель использованного беспилотника. СК намерен установить всех причастных к атаке и привлечь их к ответственности.

Ранее украинские военные ударили беспилотниками по детскому саду "Калинка" и школе в селе Скельки Васильевского муниципального округа Запорожской области. В результате у зданий была повреждена кровля, остекление и межпотолочные перекрытия. Пострадавших нет.