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04 сентября, 04:53

Транспорт

Интернет на борту отечественных самолетов МС-21 может появиться в 2027–2028 годах

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Доступ к интернету на борту самолетов может появиться в 2027–2028 годах. Об этом сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский в интервью ТАСС.

По его словам, речь идет о полноценном российском решении. Вероятнее всего, оно будет реализовано на отечественных воздушных судах МС-21.

Александровский отметил, что компания пока не проводит тестирование, но активно готовится к внедрению технологии. Глава "Аэрофлота" подчеркнул, что в указанные сроки интернет-сервис должен заработать на новых российских лайнерах.

Ранее полностью импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил первый полет. Самолет поднялся на высоту до 6 тысяч метров с аэродрома филиала ПАО "Яковлев" и находился в воздухе 1 час 23 минуты. В рамках испытаний он развивал скорость до 600 км/ч.

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