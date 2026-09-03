3 человека погибли и 14 пострадали в ДНР из-за атак ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

3 человека погибли, еще 14 пострадали в результате атак украинских ударных беспилотников на Донецкую Народную Республику. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в МАХ.

Он уточнил, что 1 женщина погибла и 6 человек ранены в Волновахе. В Горловке женщина погибла при атаке на рейсовый автобус, пострадали 5 человек.

В поселке Красный Партизан при атаке на мусоровоз погиб мужчина, еще один человек пострадал. Кроме того, 2 мирных жителя ранены на автодороге Р-150.

"Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь", – написал Пушилин.

Ранее 4 человека, в том числе врач и фельдшер скорой помощи, погибли в результате украинской атаки на Шебекино в Белгородской области. Жертвами удара также стали муж и жена. Еще трое мужчин, включая водителя скорой помощи, ранены.

